В ночь на 30 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять вражеских дронов: три БпЛА – над Белгородской областью и два – над Брянской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Накануне, 29 января, в зоне СВО российская армия, продвигаясь вглубь обороны противника, освободила населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Из села националистов выбили бойцы группировки войск "Центр". По данным Минобороны, противник потерял на данном направлении более 500 боевиков и двадцать единиц военной техники. Этот успех позволяет российской армии развивать наступление на нескольких соседних участках фронта в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, российские войска нанесли удары по тыловым объектам националистов на территории Украины. Сообщения о взрывах шли из Киева и подконтрольной радикалам части Запорожской области.