В зоне спецоперации по всей линии боевого соприкосновения за сутки уничтожены четыре американских БТР и 3 орудия западного образца.

Опорный пункт националистов и склад с боеприпасами уничтожены на Красноармейском участке фронта. Массированным ударом из РСЗО "Град" наши артиллеристы поразили позиции противника, который пытался скрыться в лесополосе.

Свежие кадры боёв за Новоелизаветовку, которую российские войска освободили накануне. Поддержку пехоте, атакующей вражеский гарнизон, оказали экипажи танков Т-80. Прямой наводкой боевые машины уничтожили укрепления радикалов, позволив штурмовым подразделениям зачистить населённый пункт.

