Герои СВО: оператор БПЛА Чернов метким ударом уничтожил вражеский пулемет

Оператор БПЛА рядовой Михаил Чернов поддерживал наступление передовых отрядов. Когда наши бойцы попали в засаду, Михаил оперативно обнаружил расположение вражеского пулеметного расчёта и прицельным попаданием ударного дрона уничтожил его.

Гвардии рядовой Анатолий Синеглазов со своей штурмовой группой, скрытно пробравшись к линии боестолкновения, подготовил несколько замаскированных блиндажей и в течение двух суток передавал координаты противника нашим артиллеристам. В результате позиции ВСУ вместе с боевиками и техникой были уничтожены.