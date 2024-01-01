Государство вернет Никите Белых потраченные на адвоката миллионы

Никита Белых отсудил у государства расходы на адвоката, которые он понес во время рассмотрения дела о злоупотреблении полномочиями. По этому делу экс-губернатор Кировской области был оправдан летом 2024 года.

Согласно решению суда, государство возместит Никите Белых 8 миллионов 82 тысячи рублей, сообщил адвокат экс-губернатора Дмитрий Кудрявцев, пишет ТАСС.

После зачисления на счет эти средства автоматически пойдут в счет оплаты штрафа в размере 48 млн рублей, который суд назначил по делу о получении взятки.

21 июня 2024 года Никита Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания — он отсидел восемь лет по обвинению в получении крупной взятки. Перед выходом из колонии экс-губернатор Кировской области написал письмо общественности, в котором попросил пока его не тревожить.

В июле Кировский областной суд оправдал Белых в апелляционной инстанции по делу о злоупотреблении полномочиями.