Путин поручил главе Дагестана лично заняться помощью участникам СВО

Рабочую встречу с главой Дагестана провел в Кремле президент России. Владимир Путин поручил Сергею Меликову лично заниматься оказанием помощи героям и участникам специальной военной операции.

Как рассказал Меликов Путину, в Дагестане тринадцать человек получили звание Героев России. Глава республики отдельно отметил офицера 45-й бригады специального назначения, которому звание было присвоено в ноябре. Он поблагодарил президента за пересмотр наградных документов.

Также Меликов напомнил о подвиге разведчика-сапера Закарьи Алиева с позывным Смайлик. Военнослужащий из состава группировки "Днепр" на запорожском направлении в течение почти трех недель в одиночку оборонял захваченный у ВСУ опорный пункт. Глава Дагестана сообщил Путину, что Алиев сейчас проходит лечение, его семья получает помощь, передает ТАСС.