Сенатор Климов: "Величие Америки не предполагает величия кого-то еще"

Политику Дональда Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Андрей Климов, председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

— Одной из причин конфликта, а потом и конфронтации с Западом, стало не СВО. Это были попытки оспорить и даже уничтожить суверенитет нашей страны. Отказать нам в праве иметь национальные интересы на международной арене, в том числе. Посмотрите, что происходит сейчас. Трамп решил присоединить к себе Канаду, Гренландию, а датский премьер (Гренландия принадлежит Дании) только мямлят: "Ребята, мы хорошие, мы же союзники, не забывайте об этом, пожалуйста". Все эти пресловутые ценности западного мира, они не стоят вообще ничего. Суверенитет, демократия, свобода и так далее, и так далее.

— Я скажу больше. Они же хотят не суверенитета нас лишить. Они хотят лишить вообще нашу цивилизацию — самобытную, российскую — права на существование на белом свете. То есть речь не идет о сохранении нашей страны в их видении в качестве там какого-либо государства. Речь идет о тотальном нашем разрушении. Но не военными методами, потому что здесь все понимают, чем может все кончиться. И даже наверняка знают, что это очень опасная затея. И исходя из этого соображения, они нам подсовывают всякие ложные идеи. Мы пытались соответствовать даже, но сейчас не пытаемся, слава богу. А теперь посмотрите, кто были эти псевдо-учителя, которые нам все это навязывали? Какие последние документы подписал, так сказать, находясь в Вашингтоне, господин Байден? Да он помилование наперед выписал всему своему семейству. А почему? Да потому что там политическая коррупция процветала. И эти люди 30 лет рассказывали нам, что такое демократия, верховенство права и так далее.

— Трамп, конечно, наплевал, он это открыто демонстрирует, на все эти понятия, представления и правила, которые были до него. Он действует в противовес этому. Демократия? Да у нас своя демократия. Как захочу, так и будет. Суверенитет? У нас — да. А какая-то там Гренландия, Канада, какой суверенитет? Ребята, сидите, иначе пошлинами задушим. В свете грядущих переговоров по Украине, и не только по Украине, по евразийской безопасности, Запад и, прежде всего, США, они вспомнят о том, что у нас есть очень четкие свои представления о том, что есть суверенитет России и что такое наши национальные интересы?

— Запад разный. У Трампа есть опыт общения с нашим лидером, Владимиром Путиным. И кто-то из его советников, ближайшего окружения Трампа, конечно же, более-менее просвещен в каких-то вещах. Я имел опыт общения с представителями республиканцев, знаю этих людей. Они действительно консервативных взглядов. Но у нас иногда ошибочное представление. Это не пророссийские люди, это проамериканские люди. Которые борются за величие Америки. А величие Америки не предполагает обязательного величия еще кого-то. Вот что надо иметь ввиду. И с этим надо жить. Поэтому, что бы мы кому ни рассказывали, но нам пора занимать по всем направлениям проактивные позиции. Мы по многим позициям лидеры уже. И когда мы, допустим, говорим о Ближнем Зарубежье, так называемом, тоже надо понимать, что те события, которые там происходят, это, конечно, ну, это их дело, но надо понимать, почему это дело возникает. Оно возникает потому, что внешние силы, наши недруги, используют эти территории для последующей атаки на Россию во всех смыслах.

— Возьмите Украину, суверенное государство. Получается какой-то антироссийский монстр, нацистский. Который был сделан специально для этого. Поэтому, мне кажется, здесь не надо иметь никаких иллюзий. Да, российский суверенитет, национальные интересы в ходе переговоров и выстраивания новой системы безопасности, все это будет учитываться, потому что позиции у нас сильные, в чем бы не убеждали себя те же европейцы, но это противостояние, создание пояса недружественных стран вокруг России, оно не прекратится никогда, какие бы бумаги не были подписаны, какие бы договоренности не были достигнуты.

— Но я хочу сказать, что идея, высказанная Владимиром Путиным, сначала в Послании Федеральному собранию, а чуть позже в июне как раз на площадке МИД, о создании единой системы равной коллективной безопасности во всей Большой Евразии, безопасности и сотрудничества, она как раз является очень хорошим проактивным ответом на все это. Потому что в данном конкретном случае, если эта идея получит должную реализацию, то ничего того, о чем вы сейчас говорите, просто физически не сможет существовать. Мы создаем такое пространство, где всем, и нам в том числе, будет комфортно, безопасно и перспективно работать.