"Лучшая неделя в истории": в США захотели высечь лицо Трампа на горе Рашмор

В нашем театре всё веселее! Что вчера казалось драмой, сегодня даже не комедия — буффонада. И главный герой— Дональд Джонович Трамп. Не народный даже артист, а мирового масштаба талант!

"Говорят, это была лучшая первая неделя за всю историю президентства в Америке. Хотя на мой взгляд, нет предела совершенству", - самоуверенно заявил Трамп.

Да не только лучшая — самая весёлая неделя, просто ураган! Одних указов подписал 38 штук, рекорд поставил. Прошелся по трансгендерам, любимцам Джо Байдена. В армии теперь велено признавать только два пола - М и Ж. 15 тысяч американских военных, заметавшихся между полами, льют слёзы и не знают, то ли штаны снимать, то ли юбки натягивать.

Сегодня уже не отличишь где фейк, а где правда. Пресса приводит статистику. 34: это минуты, столько Трамп якобы успел поспать с момента своего вступления в должность. 1 миллиард: это число мигрантов, которых уже депортировали в Мексику. 900 тысяч: женщины, пойманные Джей Ди Вэнсом, которые не смогли зачать ребенка в фертильный период.

Сатирическое издание Babylon News немного издевается над Трампом. Но этому толстокожему любая сатира — что слону дробина. Вот ещё интересный документ: якобы составлены точные списки тех, кого нужно депортировать из США, а в списке - 845 граждан несуществующей Югославии, 337 граждан несуществующего СССР.

Трампа как только не называют: и Гитлером, и хамом. Да вот теперь окоротить этого хама ни у кого и рот не откроется. Решил присоединить Гренландию, датскую территорию, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен только и промямлила: "Мы хорошие, мы союзники Америки". А простые гренландцы в Америку хотят: "Я не хочу быть частью Дании. Мне не нравится, что она колонизировала нас".

В общем, Трампу перечить не надо. Не такой это человек. Скала! Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна это быстро смекнула и выступила с законодательной инициативой: добавить светлый лик президента Дональда Трампа на гору-мемориал Рашмор. В которой уже высечены лица отцов-основателей США.

А где-то тихо, по-стариковски, с кошёлочкой в магазин идёт заслуженный пенсионер Джо Байден. Тоже был президентом. Да забыли быстро.

В действительности всё не так как на самом деле.