Украинские дроны пытались атаковать Крым и Белгород

Очередную попытку атаковать объекты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом и Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, цели были обнаружены с 17:45 до 18:55 по московскому времени. Дежурные системы ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом, один украинский дрон сбит над Белгородской областью.

Позже в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сообщение с предупреждением об опасности опубликовал губернатор Михаил Развожаев. Спустя некоторое время он же сообщил в Telegram, что опасность миновала.