Украинские власти принудительно эвакуировали детей из Константиновки

Назначенные киевским режимом власти принудительно эвакуировали всех детей из подконтрольной ВСУ Константиновки в ДНР. Эвакуация идет в контролируемых ВСУ Комарском и Криворожском районах Донецкой народной республики.

Как заявил поставленный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, эвакуируются 110 детей с семьями. По его словам, Константиновка находится вблизи линии фронта, как и Красноармейск (Покровск), обстановка там напряженная.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей. Эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители, передает РИА Новости.