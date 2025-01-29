Белый дом отменил заморозку федеральной помощи из-за исков в суд

Администрация президента США отменила инициированную Дональдом Трампом заморозку федеральной помощи. Решение принято на фоне исков, поданных в суды.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины. Также он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам. Президент посчитал нужным провести переоценку соответствия этих программ внешней политике Вашингтона.

Однако 29 января Федеральный суд США приостановил указ Трампа, сообщает Reuters. По данным агентства, попытка президента заморозить сотни миллиардов долларов федеральной помощи была временно заблокирована в суде.