Путин обсудил с главой Дагестана развитие республики

Социально-экономическое развитие Дагестана Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с главой республики Сергеем Меликовым.

В регионе вырос объем промышленного производства, а в сельском хозяйстве прирост составил семь процентов. В частности, собрано более 300 тысяч тонн винограда — почти половина всего урожая страны.

Отдельно президент поинтересовался сферой туризма: поток растет, строятся и гостиницы. А в Новолакском районе начинают возводить ветряную электростанцию, мощностью более 300 мегаватт.

Сергей Меликов также рассказал главе государства о мерах поддержки участников СВО и их семей.