Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс, американского предпринимателя и миллиардера номинировали за вклад в защиту свободы слова и прав человека.

На своей странице в соцсети X депутат выразил искреннюю благодарность всем соавторам. Гримс также поблагодарил тех, "кто помогал в реализации этого сложного проекта".

Илона Маска в прошлом году выдвигал на Нобелевскую премию мира депутат норвежского парламента Мариус Нильсен. Он обосновал свою инициативу тем, что основанные миллиардером технологические компании "нацелены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе".