В Сирии появился переходный президент

В Сирии назначен президент на переходный период. Им стал Ахмед аш-Шараа.

О назначении сообщил официальный представитель командования военных операций Сирии Хасан Абд аль-Гани. По его словам, Ахмед аш-Шараа будет временно исполняющим обязанности президента на переходный период и представлять страну на международных мероприятиях.

Кроме того, новые сирийские власти приняли решение о роспуске парламента и всех силовых ведомств. Также отменена действующая конституция. Для создания нового Основного закона Сирии будет создан временный законодательный совет.

Башар Асад вместе с супругой покинул Сирию 8 декабря после того, как вооруженные повстанцы захватили власть в стране. Сейчас экс-президент страны находится в Москве.