Делегация Грузия прекратила работу в ПАСЕ

Грузинская парламентская делегация прекратила работу в ПАСЕ. Поводом стала резолюция Парламентской ассамблеи, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы, заявил глава делегации Теи Цулукиани.

Цулукиани отметил, что с подачи оппонентов властей Грузии полномочия грузинской делегации могли не быть признаны ПАСЕ. Однако Ассамблея все же их признала – но с условием, что Тбилиси проведет новые парламентские выборы.

По общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на формальное признание, делегаты прекращают участие в Парламентской ассамблее, говорится в заявлении. Делегация Грузии возобновит работу в ПАСЕ, когда прекратится шантаж в отношении страны и ее народа, приводит содержание заявления ТАСС.