В администрации Трампа опровергли отмену заморозки федеральной помощи

Администрация Дональда Трампа отреагировала на публикации СМИ об отмене заморозки федеральной помощи, якобы принятой из-за поданных в суды исков.

Как заявили в Белом доме, эта информация не соответствует действительности. На самом деле был аннулирован только меморандум Офиса по управлению и бюджету, который объяснял, как именно указ Трампа нужно применять.

Это не означает полной отмены ограничений, а лишь устраняет путаницу, возникшую после судебных исков. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, указы Дональда Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут "строго исполняться".

Ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины. Также он поручил приостановить на 90 дней предоставление помощи другим странам. Президент посчитал нужным провести переоценку соответствия этих программ внешней политике Вашингтона.