Пресс-секретарь Белого дома опровергла отмену заморозки помощи Киеву

Администрация президента США опровергла отмену заморозки помощи Киеву. Как заявила на брифинге пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Каролин Левитт, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (ОМВ) Белого дома о заморозке финансирования некоторых федеральных программ не отменяет приостановку ограничений.

По словам Левитт, объявленное ранее решение не означает отмену заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB. Она подчеркнула, что указы президента США о заморозке финансирования федеральных программ остаются в силе и будут строго исполняться.

Трамп ранее подписал указ о приостановке военной и экономической поддержки Украины и других стран. Он поручил прекратить предоставление помощи на 90 дней, чтобы оценить соответствие этих программ поддержки внешней политике Вашингтона.