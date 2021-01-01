Meta* выплатит Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его страниц в соцсетях

Корпорация Meta* выплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в соцсетях. Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета The Wall Street Journal.

Выплаты произойдут в рамках урегулирования иска, который Трамп подал в 2021 году из-за блокировки его аккаунтов после беспорядков 6 января в Капитолии. При этом компания не будет публично признавать свою вину, отмечает издание.

* корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России