"Если лес сосновый, не надо тащить сюда березу": как готовят контрактников в Ленобласти

В России растет число добровольцев, желающих защищать Родину в зоне СВО. В прошлом году контракт с Минобороны заключили около 450 тысяч человек. Ежедневно на пункты отбора по всей стране приходят сотни новобранцев. Их ждут несколько месяцев серьезной подготовки на полигонах в условиях, приближенных к боевым. Тренировки проводят опытные инструкторы, участники спецоперации.

Инструктор с боевым опытом показывает новобранцу, как правильно стрелять из ручного противотанкового гранатомета. Человек, который держит оружие на плече, раньше никогда не имел с ним дела. Обычный водитель на "гражданке", теперь он военнослужащий российской армии по контракту. Пытается привыкнуть к звуку пуска гранаты, это очень громко:

Занятия на этом учебном полигоне проходят каждый день. Здесь готовят специалистов для всех наземных подразделений российской армии. Учат самым необходимым навыкам: например, как обращаться с крупнокалиберным пулеметом "Утес".

Это сейчас одно из самых востребованных видов оружия в зоне СВО. Относительно небольшой по весу и размеру, пулемет быстро собирается и сворачивается. И бьет мощно. Научиться метко стрелять из такого орудия - ценный опыт для любого бойца:

Поток желающих подписать контракт с Министерством обороны не ослабевает, говорят военные, даже несмотря на более сложное для начала службы зимнее время. В снег, туман и метель, ребята старательно отрабатывают многочисленные тактические приемы/ Подготовку новобранцев ведут офицеры - участники специальной военной операции. Делятся опытом.

"Показываем все досконально, объясняем, практическим знаниям больше, чем теория, потому что нужна практика по маскировке, ведению тактических действий", - говорит Даниил Наумов, участник СВО, командир сводной роты.

Новичков учат всегда помнить, что неприятель тоже совершенствуется в военных действиях, и недооценивать его очень опасно. Даже если речь идет, казалось бы о мелочи, — маскировке минной растяжки в лесу.

"Единственное правило - чтобы это был местный мусор. Если лес сосновый, не надо тащить сюда березу", - объясняют инструкторы.

Обязательная часть подготовки - отработка приемов тактической медицины. Эвакуация раненого, грамотное оказание первой доврачебной помощи порой может оказаться важнее, чем умение обращаться с оружием.

Инструкторы говорят: нужно не только обучить новобранцев основной боевой подготовке, но и объяснить, как важен командный дух и чувство поддержки товарища. В зону специальной военной операции ребята отправляются сплоченными коллективами.

Подготовка каждого вновь прибывшего военнослужащего по контракту длится несколько месяцев. После все они отправятся применять и совершенствовать полученные навыки в боевых условиях.