Трамп отреагировал на трагедию в аэропорту Вашингтона

Около пяти утра по московскому времени неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk. Самолет, вероятно, заходил на посадку, а вертолет, принадлежащий Сухопутным войскам США, совершал тренировочный полет.

Сообщается, что на борту самолета было 64 человека (60 пассажиров и четверо членов экипажа), в вертолете же находилось трое военных. Авиакатастрофа произошла над рекой Потомак, поэтому спасательная операция развернулась именно там. Далее информация мировых СМИ разнится. Так, по одним данным, из воды вытащили четверых людей, их госпитализировали. По другим данным, выживших не нашли, наоборот, из воды подняли на поверхность 19 тел.

Президент США Дональд Трамп уже осведомлен о происшествии. Он заявил, что это трагическая случайность, передает ТАСС. В поисково-спасательной операции задействованы, кроме спасателей, водолазы, а также Береговая охрана. В Пентагоне сообщили, что готовы оказать помощь в случае необходимости. В ФБР подчеркнули, что авиакатастрофа никак не связана с криминалом или терроризмом.

Меж тем посольство России в США выясняет, не было ли в разбившемся самолете россиян.