Вскрылись детали загадочной смерти блогера Лены Миро

Еще весной прошлого года появилась информация о смерти блогера Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко). Причем было несколько версий, но основной являлась та, согласно которой Миро разбилась в результате автомобильной аварии. Якобы она впала в кому, а потом умерла.

Сейчас появились детали трагического события. Как передает "КП", Лена Миро разбилась в страшной аварии в феврале 2024 года. Это случилось в США. Она села пьяной за руль. Автомобиль Миро врезался в разделительное ограждение и снес дорожный знак. Два месяца Лена провела в коме, но медикам так и не удалось ее спасти.

Ранее стало известно, что после смерти блогера открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом. В частности, оно было начато у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе.

Кроме того, в России ликвидировали ИП Елены Мироненко. Причина - "индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью".

Напомним, что Лена Миро прославилась в ЖЖ (Живой журнал). Блогер писала тексты, посвященные мировым и отечественным знаменитостям, причем в основном они носили весьма едкий, а подчас и откровенно провокационный характер.