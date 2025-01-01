Киев бьется в истерике из-за решения Трампа приостановить помощь

Украина шокирована приостановкой программ американской внешней помощи. Целый ряд проектов был прерван буквально в одночасье решением Дональда Трампа.

О реакции Киева на действия нового президента США пишет The Guardian со ссылкой на источники. Ожидалось, что новая администрация реформирует Агентство по международному развитию, но финансирование Украины и других важных программы только сократит.

По данным газеты, украинское представительство Агентства пыталось убедить Белый дом в сохранении критически важных программ, но безуспешно.

"Очевидно, что новая администрация хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое", — заявил источник издания.

Исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг назвал случившееся с программами помощи "худшим сценарием".

Указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 3 месяца Дональд Трамп подписал 21 января. Накануне СМИ сообщили, что документ отменили из-за многочисленных исков, поданных в суды. Позднее Белый дом опроверг эту информацию.