Собянин рассказал о ходе реставрации усадьбы "Кузьминки"

В московской усадьбе "Кузьминки" в ближайшие три года отреставрируют более 30 памятников архитектуры. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, в первую очередь обновят восточный и западный флигели Главного дома, формирующие парадный двор. Специалисты расчистят белокаменные элементы, лепной декор и скульптуры львов.

Исторический облик вернут ванному домику, построенному на рубеже 18 и 19 веков. Мастера воссоздадут вазы в нишах фасада и уникальное кровельное покрытие из меди, характерное для зданий того времени.

Приведут в порядок и самую узнаваемую постройку усадьбы - Музыкальный павильон.