Мария Голубкина сообщила о печальном состоянии матери

На днях появилась информация о плохом состоянии легендарной актрисы Ларисы Голубкиной. Якобы прибывшие к артистке врачи констатировали, что она сильно похудела на фоне онкологического заболевания и уже не встает с постели, в результате чего у нее образовались пролежни. 84-летняя Голубкина жаловалась на сильные боли в голове и в теле. Актриса даже не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения.

В студии программы "Звезды сошлись" дочь Ларисы Голубкиной Мария поделилась печальными новостями о ее состоянии. У звезды "Гусарской баллады" два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. Последние пять лет актриса сражается с недугами. Врачи то и дело говорят Марии Голубкиной, что следует готовиться к худшему.

"У меня сердце просто разрывается. Ты сидишь, думаешь: "Только что чуть не умерла". Тебя врач говорит: "Она сейчас умрет, у нее метастазы". Потом ей делают МРТ - у нее метастаз нет", - сообщила Мария Голубкина.

Из-за болезней Лариса Голубкина лишилась почти всех волос, она не поднимается с постели. Ухаживают за ней сиделки. Сама актриса в последнее время живет в пансионате, где получает всестороннюю медицинскую помощь.