Авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей в США за 15 лет

В небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет Blackhawk и пассажирский лайнер Bombardier, а затем оба упали в реку Потомак.

Уже несколько часов идет поисково-спасательная операция, к ней привлечены водолазы, силы береговой охраны, пожарные, полиция. По данным СМИ, из воды извлечены не менее 19 тел погибших. Ранее сообщали, что четырех человек удалось достать из реки. Но подтверждения пока нет. На борту самолета, летевшего из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете Сухопутных войск США — трое военнослужащих.

Авиакомпания American Airlines помогает в ликвидации последствий инцидента. ФБР и Пентагон начали расследование.

Эта авиакатастрофа стала самой крупной в Штатах за 15 лет — в 2009 года в результате авиакатастрофы погибли 50 человек. Президент США Дональд Трамп уже назвал её трагической случайностью, которую нужно было предотвратить.