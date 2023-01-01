ФСБ поймала в Подмосковье украинского диверсанта

В Подмосковье задержан россиянин, совершивший серию диверсий по заданию СБУ.

Как выяснили в ФСБ, в 2023 году россиянин установил контакт с сотрудником СБУ, который обучил его изготовлению зажигательных устройств и конспирации.

В 2023 и 2024 годах мужчина поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад предприятия, которое производило продукцию для нужд Минобороны.

За подрывную деятельность ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, однако после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь.

Мужчина во всем сознался и раскаялся, отметили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело.