Российские фигуристы находились на борту разбившегося в США самолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту пассажирского самолета, столкнувшегося с вертолетом в США, находились представители российской школы фигурного катания. По некоторым данным, речь идет о чемпионах мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадиме Наумове.

"Пока узнаём, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", - многозначительно сказал Закарян "Матч ТВ".

О том, что на борту самолета, столкнувшегося с вертолетом в Америке, были Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Отметим, что оба давно завершили карьеру и теперь являются тренерами. Они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

Напомним, около пяти утра по московскому времени неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Самолет, вероятно, заходил на посадку, а вертолет совершал тренировочный полет. На борту самолета было 64 человека (60 пассажиров и четверо членов экипажа), в вертолете же находилось трое военных.