Алкоголь в России начнут продавать по биометрии

Недавно правительство разрешило применять биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, для подтверждения возраста при покупке энергетиков. Однако это не распространялось на алкогольную продукцию. Однако в офлайне ограничений нет.

"Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами. Наш сервис уже готов к использованию в офлайне, и в этом году мы планируем представить его в сотрудничестве с торговыми сетями", - сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

По его словам, сервис можно будет применять ко всем товарам с возрастными ограничениями. Тем самым это позволит ускорить работу касс самообслуживания, передает ТАСС.

Меж тем в России разрабатывается сервис, чтобы желающие могли оформлять брак без документов. Предполагается, что пары смогут приходить на церемонию и подтверждать личность при помощи биометрии. Возможность зарегистрировать брак по паспорту, конечно же, останется.