Трагедию можно было предотвратить. Главное об авиакатастрофе в Вашингтоне

В небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолёт и пассажирский лайнер, на борту которого было 64 человека. Оба воздушных судна упали в реку. Ход поисково-спасательной операции осложняет сильный ветер. К этому часу поднято 18 тел погибших. Как сообщает ряд СМИ, в самолёте могли находиться представители российский школы фигурного катания.

Ближнемагистральный Bombardier компании American Airlines и военный вертолет BlackHowk столкнулись в 9 часов по местному времени. Причем, на малой высоте. Когда из-за загруженности воздушных коридоров суда выполняют самые сложные маневры.

Самолет готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана. Но не дотянул до полосы около километра. От удара борт, в котором находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, развалился на две части и рухнул в реку.

"Около 300 человек задействованы в поисковой операции, но она осложняется суровыми погодными условиями. Температура воды в реке очень низкая, также не утихают сильные порывы ветра. Спасатели делают все возможное", - сообщил Джон Доннелли, начальник пожарной охраны и службы скорой помощи Вашингтона.

Низкая температура воды — это, если точнее, чуть выше нуля. В таких условиях переохлаждение и гибель наступают минут через 20. И новости с места ЧП действительно неутешительные. Выживших пока не нашли. СМИ сообщают: в самолёте летели 14 участников чемпионата США по фигурному катанию. Российские дипломаты проверяют информацию о том, что среди них могли быть и наши соотечественники. В частности, Евгения Шишкова и Вадим Наумов - чемпионы мира 1994-го года. Они работали в Штатах тренерами уже более 25 лет. Кстати, их сын Максим, тоже был заявлен на соревнования.

Хотя причины катастрофы не установлены, в ФБР поспешили заявить, что криминальную версию или версию теракта спецслужбы не рассматривают. Не исключено, что главной причиной трагедии может стать человеческий фактор. Пассажирский самолет направлялся регулярным рейсом из Канзаса в Вашингтон. А вот армейский "Черный ястреб", как выяснилось, совершал тренировочный полет. И по неизвестным причинам стал пересекать глиссаду гражданского борта. То есть оказался на пути самолета в тот момент, когда экипаж готовился к посадке. Об этом же написал в соцсетях и Дональд Трам. Президент США негодует: почему диспетчеры, видя опасное сближение бортов, не дали команде "Ястреба" приказ изменить высоту, а просто спрашивали, видит ли он встречный "Бомбардье" или нет. Эта катастрофа может стать крупнейшей за последние 15 лет. А поисковые мероприятия займут несколько суток.