Российский город заполонили злопамятные вороны: орнитологи просят не связываться с ними

С необычной проблемой столкнулись жители Белогорска Амурской области. Город заполонили стаи ворон. Непрошенные гости ведут себя агрессивно, гадят в общественных местах, оккупировали территорию детского сада.

Зловещие пейзажи, как из фильмов Хичкока, жители Белогорска наблюдают, начиная с новогодних праздников. Чёрные вороны толпой сидят на деревьях, также коллективно перемещаются по городу. Что показательно, только в тёмное время суток. Днём - залегают на дно. Сейчас вороны кошмарят местный детский садик. Всё бы ничего, но ночью детей на территории нет. Один сторож. Но вот находить по утрам "приветы" от непрошенных гостей сотрудникам порядком надоело.

"Они засиживают деревья. Они ломают ветви елей. Также ветви тополей. И самое ужасное, что они засоряют территорию. Помёт по всей территории", - говорит заведующая детского сада №1 Евгения Зорина.

Вид и правда удручающий! Скрыть следы пребывания пернатых хищников не может даже свежий снег. Каждый день - генеральная уборка.

"Каждое утро мы стараемся очистить эту дверь. Пытаемся, потому что зима — всё примерзает. Посмотрите, вот это уже с утра! Такая красота!", - показывает Зорина.

Впрочем, на этом воронья стая не остановилась. После детского сада пернатые загадили ещё и сквер перед администрацией города. И теперь ночуют попеременно то там, то там. Со всеми вытекающими. Людям ходить приходится с осторожностью. До апреля поручено найти решение проблемы.

"Мы уже заказали определённые устройства: биоотпугиватели и лазерные установки. Не знаю, как это всё работает, но будем пробовать. Заказали чучело ворон. Потому что я запретил - охотники нашлись, которые сказали: давайте мы их постреляем и повесим вверх лапами. Я сказал: не, этого делать не надо. Это не совсем законно", - заявил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Запретили и взрывать петарды. Во-первых, негуманно. Во-вторых, так можно и другую живность распугать. Впрочем, орнитологи предупреждают: бороться с птицами - идея провальная.

"Хорошего решения вопроса в таком случае не будет. Потому что врановые птицы прекрасно запоминают лица, они прекрасно запоминают людей и прекрасно запоминают агрессию в свой адрес. Если вы не хотите заняться выяснением отношений со всеми окрестными воронами - лучше не делать ничего", - предупреждает Елена Чернова, сотрудник координационного центра союза охраны птиц России.

Внезапная миграция врановых - явление совершенно обычное, говорят орнитологи. Зимой птицы всегда предпочитают кучковаться. Им так теплее и безопаснее. Да и время делиться на пары и размножаться ещё не пришло, а значит, более важных дел у птиц пока нет.