В Москве подвели итоги программы "200 храмов"

В Храме Христа Спасителя подвели итоги столичной программы "200". Она прошла в рамках Рождественских образовательных чтений.

Накануне в ней приняли участие куратор программы, советник мэра и патриарха Владимир Ресин, а также представители московского правительства, столичных префектур и духовенства.

Спикеры рассказали, что в ходе реализации проекта в Москве построили 140 каменных храмов и 120 временных. А к концу этого года планируют ввести ещё 10.

"Каждый храм имеет особое значение. Это доминанта. Там, где храм, сразу это место становится часто историческим. Возьмите любой храм, который построен сегодня, где бы ни был, он сразу же привлекает к себе внимание", - заявил Ресин.

