Концерт Анны Седоковой с треском провалился в Казахстане

Анна Седокова запланировала выступление в Алма-Ате 14 февраля. Вот только на ее концерт не продано ни билета, компетентно сообщает SHOT. Программа певицы рассчитана на 45 минут, а вот бронь стола стоит аж 150 тысяч тенге (около 28 тысяч рублей), в стоимость входит депозит за еду и бар.

В Сети бурно обсуждают предстоящий концерт Анны Седоковой в Казахстане. Это будет первое выступление артистки после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Многие интернет-пользователи отказываются приходить на шоу Седоковой именно из-за того шлейфа, который теперь тянется за ней после самоубийства спортсмена.

Напомним, Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря 2024 года. Говорят, он так и не смирился с разводом с Анной Седоковой. Пара оформила расставание в начале декабря. 16 декабря певица в узком кругу отметила день рождения. А спустя несколько часов узнала о смерти экс-супруга. По такому поводу Анна записала видеообращение, в котором просила не муссировать информацию. А потом стало известно, что исполнительница попала в больницу с нервным срывом. После этого Седокова не появлялась в публичном пространстве.