Сотни украинских проектов закрываются после остановки американской помощи. И вот уже Владимир Зеленский становится всё более сговорчив в вопросе усиления мобилизации. Начал со студентов военных вузов и их преподавателей.

"Все наши ребята и девушки, которые учатся на офицеров, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. Вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте", - заявил Владимир Зеленский.

Главные спасители Зеленского теперь не за океаном, а в Европе. Но и там, похоже, не горят желанием ему помогать. У Бранденбургских ворот в Берлине - забастовка. Люди требуют реформ для борьбы с экономическим кризисом.

Но немецкие власти хранят молчание, как делали это, когда был подорван "Северный поток", по которому в Германию шёл дешёвый российский газ. Сейчас его покупают уже задорого, через посредников. Оказавшись в американских сетях, немецкие политики ищут врагов среди своих. Собираются запретить партию "Альтернатива для Германии", поддерживающую экономические отношения с Москвой и требующую завершения украинского конфликта. Рейтинг правых растет. А Олаф Шольц возмущается тем, что палки в колеса его партии вставляет Вашингтон.

"Мы очень рады, что США освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так возмущен тем, что Илон Маск выступает в поддержку ультраправых", - заявил Шольц.

Вашингтон скидывает лишний балласт за борт и открывают охоту на приближённых к байденовской администрации, успевших нажиться и разбогатеть за время украинского конфликта. Первым делом Конгресс собирается расследовать дела тех, кого успел помиловать 46-й президент. Среди них: генерал Марк Милли, призывавший убивать россиян, а еще экс-сенатор Боб Менендес. Помимо взяток, он запомнился еще и как автор антироссийского законопроекта, громко именуемого "матерью всех санкций". Накануне он получил 11 лет заключения по делу о коррупционных связях с бизнесменами из Египта и Катара.

В шкафах у него дома нашли золотые слитки и около полумиллиона долларов. Как пишет New York Post, на суде Менендес расплакался и умолял о снисхождении.