Американский фигурист чудом избежал катастрофы с самолетом в США: спасла собака

Фигурист Джон Маравилла должен был находиться в том самом самолете, который сегодня, 30 января, рано утром по московскому времени потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне. Однако Маравилла даже не дошел до борта.

Агент на стойке регистрации указал фигуристу, который путешествовал со своей собакой, на слишком большой размер животного. В итоге Джон Маравилла поехал на машине. Об этом он рассказал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Ранее сообщалось, что на борту могло находиться до 14 фигуристов и тренеров. Даже приводились конкретные имена. Однако выяснилось, что ни Аннабель Морозов ни Алисы Ефимовой ни Михаила Митрофанова ни Ильи Малинина на борту не было, передает РИА Новости.