Ряд СМИ выпустил сообщение, что представитель британского королевского семейства, принц Гарри, угодил в больницу. Якобы у него диагностировано постравматическое стрессовое расстройство. Говорят, до клиники Гарри довела супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, которая будто бы вынуждала его изображать счастливую семью и заниматься волонтерской деятельностью после разрушительных пожаров в Калифорнии.

Ходят слухи, что Гарри и Меган вообще не живет вместе. Якобы принц давно понял, что за женщину он взял в жены, и теперь мечтает вернуться в Великобританию, в лоно королевской семьи. Однако принца будто останавливает только наличие детей: сына Арчи и дочки Лилибет. Поговаривают, в случае развода Меган сделает все, чтобы не позволять Гарри видеться с наследниками.

Впрочем, в близком окружении утверждают, что Меган и Гарри вряд ли разведутся (ну или во всяком случае не в ближайшее время). По их словам, бежавшему от семьи принцу и малоизвестной актрисе просто невыгодно расставаться, вместе они интереснее для публики, чем порознь. К тому же якобы у них все сделки совместные.