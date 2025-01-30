В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об авиакатастрофе, которая случилась сегодня, 30 января, рано утром в Вашингтоне: пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. На борту первого находилось более 60 человек, из них более десяти - фигуристы, причем многие выходцы из России, на борту второго - трое. По предварительным данным, все погибли.

Песков сообщил, что пока в планах нет телефонного разговора между лидерами США и России относительно трагедии. Также он выразил слова скорби из-за авиакатастрофы, унесшей несколько десятков жизней.

"К сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли, потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - приводит слова Пескова Газета.ru.

Напомним, ближнемагистральный Bombardier компании American Airlines и военный вертолет BlackHowk столкнулись в 9 часов по местному времени. Причем, на малой высоте. Самолет готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана, но не дотянул до полосы около километра. От удара борт, в котором находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, развалился на две части и рухнул в реку.