Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1275 человек. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве рассказали, что последние полгода ВСУ ежемесячно теряют ранеными и убитыми около 50 тысяч человек.

Также в Минобороны прокомментировали возможность снижения возраста мобилизации на Украине. В оборонном ведомстве полагают, что этот шаг — единственный способ для киевского режима задержать на несколько месяцев обрушение фронта на Донбассе.

Сейчас, по данным Минобороны, численность новобранцев в учебных центрах ВСУ уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Их направляют на фронт без подготовки. Около 100 тысяч украинских военных, только по официальным данным, дезертировали.