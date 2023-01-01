В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В Швеции застрелили организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Убийство произошло в городе Сёдертелье.

Как сообщает местный телеканал STV, сегодня суд должен был вынести приговор Момику. Заседание было отложено из-за смерти одного из участников процесса.

По предварительным данным, Салван Момик был застрелен в своей квартире. Во время убийства он мог вести прямую трансляцию в TikTok, преступление могло быть снято на видео.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Салван Момик неоднократно устраивал акции с сожжением Корана. Первая подобная акция прошла 28 июня 2023 года с разрешения полиции в центре Стокгольма. Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру. Осуждающие заявления звучали и в России.