Первая жена родила Ивану Сухову 30 ребенка

Москвич Илья Сухов прославился после того, как дал интервью одному интернет-каналу. В нем мужчина откровенно рассказал, что жены у него три, детей от них - 14. Живут они все вместе в обычной "трешке" и горя не знают. Интервью получилось резонансным. Одних шокировало многоженство, это при действующем Семейном кодексе. Других - теснота и правила распорядка. Третьих - планы и дальше плодиться и размножаться (Сухов утверждал, что мечтает о 50 детях).

Меж тем мужчина активно добивается поставленной цели. Он утверждает, что в возрасте 16 лет уже был отцом семи детей. А недавно, в начале января, его первая супруга Наталья родила ему 30 по счету ребенка. Мальчик это или девочка, пока неизвестно, передает Starhit.

Недавно на одном из телевизионных шоу появилась некая Юлия Дубилина, которая назвала себя бывшей избранницей Ивана Сухова, москвича-многоженца, живущего с тремя супругами и 14 отпрысками в обычной "трешке". Женщина сообщила, что мужчина настоящий тиран: якобы он постоянно манипулировал, оказывал давление, а детей будто бы еще и бил, причем так все выкручивал, будто сами наследники в этом и виноваты. Иван Сухов отреагировал на поднявшуюся шумиху. Он не стал негативно высказываться в адрес бывшей возлюбленной.