Регина Тодоренко отказалась отправлять сына в школу

Регина Тодоренко одна из самых популярных ведущих в отечественном шоу-бизнесе. Однако она успевает не только вести самые разные шоу, но и участвовать в них, писать книги, вести соцсети, снимать собственные передачи. Ее график расписан на месяцы вперед. При этом Регина успевает совмещать работу с семьей. Вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, она уже семь лет. Тодоренко не скрывает, что прилагает все усилия, чтобы сберечь отношения.

"Сейчас есть неприятная тенденция к разводам и беречь отношения — это, наверное, самое важное для меня. Заботиться об этих отношениях, ухаживать за ними, поливать нашу любовь, как цветы, чтобы она росла, цвела и благоухала", - отметила ведущая.

Регина и Влад воспитывают сыновей Михаила и Мирослава. Тодоренко призналась, что когда второй малыш только появился на свет, старший сильно ревновал, родителям пришлось применить весь свой опыт, чтобы достойно пережить тот непростой период. Меж тем в декабре Мише исполнится семь лет, однако Регина отказалась отправлять его в школу в этом году, сообщает "Теленеделя".

"Мы не видим, что он готов учиться. Он очень активный малыш, не готов часами сидеть за партой, долго слушать, поэтому мы пока что даем ему побыть в детстве, насладиться им", - объяснила Регина.