В Москве обсудили отношения России и Абхазии

"Выборы президента Абхазии: какой путь изберёт республика?" - круглый стол с таким названием состоялся сегодня в Москве.

В преддверии февральских выборов главы республики эксперты обсудили отношения между нашими странами. В частности, спикеры представили результаты январских опросов общественного мнения. Из них следует, что в Абхазии доминируют пророссийские настроения.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга: "Очень важно, что Россия сейчас воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнёр и настоящий союзник республики Абхазия. В том числе есть запрос на то, что Россия будет выступать партнёром для того, чтобы вместе защитить суверенитет и самостоятельность страны".