Мишустин обсудил с премьером Казахстана отношения двух стран

Премьер-министр Михаил Мишустин находится с двухдневным рабочим визитом в Астане. В программе - переговоры с президентом республики и участие в заседании Евразийского межправительственного совета. 
Сегодня на встрече с премьером Казахстана речь шла о развитии торгово-экономических связей.

Как отметил Михаил Мишустин, отношения Москвы и Астаны основаны на принципах дружбы и добрососедства. В прошлом году взаимный товарооборот превысил два с половиной триллиона рублей. Также глава кабмина подчеркнул важность реализации транспортных проектов.

"В Казахстане успешно реализуются  стратегические  проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры. Через территорию Казахстана и России проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Мы уделяем большое  внимание развитию международного коридора  "Север - Юг". Убеждён, что в будущем он станет глобальной транспортной  артерией в интересах государств  всего евразийского региона. Казахстан превратится в настоящий "перекресток Евразии"", - заявил Мишустин.
 