Мишустин обсудил с премьером Казахстана отношения двух стран

Премьер-министр Михаил Мишустин находится с двухдневным рабочим визитом в Астане. В программе - переговоры с президентом республики и участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Сегодня на встрече с премьером Казахстана речь шла о развитии торгово-экономических связей.

Как отметил Михаил Мишустин, отношения Москвы и Астаны основаны на принципах дружбы и добрососедства. В прошлом году взаимный товарооборот превысил два с половиной триллиона рублей. Также глава кабмина подчеркнул важность реализации транспортных проектов.

"В Казахстане успешно реализуются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры. Через территорию Казахстана и России проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Мы уделяем большое внимание развитию международного коридора "Север - Юг". Убеждён, что в будущем он станет глобальной транспортной артерией в интересах государств всего евразийского региона. Казахстан превратится в настоящий "перекресток Евразии"", - заявил Мишустин.

