Московские врачи спасли 10-летнюю девочку из Твери после ДТП

В Филатовской больнице спасли жизнь 10-летней Василисы из Твери. После ДТП девочка получила так много серьёзных травм, что усилий местных хирургов оказалось недостаточно. Её нужно было срочно везти в Москву - но как? Ребёнок был не транспортабелен. Тогда медики приняли весьма нестандартное решение.

Десятилетняя Василиса идёт на поправку. А еще несколько недель назад она вместе с мамой была на грани жизни и смерти. На трассе в Тверской области Марию ослепил встречный поток автомобилей, машина потеряла управление и на полном ходу вылетела с дороги.

Со спиной все оказалось в порядке, но болела рука и ребра. О том, что у девочки, помимо нескольких переломов, оторвался бронх от правого лёгкого, они узнали уже в больнице. Чтобы провести операцию, Василису необходимо было доставить в Москву, однако с такими серьезными травмами девочка была не транспортабельна. В тверскую больницу выехал специалист из столицы.

"Больницу, в которой находился ребёнок, они старались обеспечить всем инструментарием. Но, тем не менее, по возможностям, по техническим возможностям, выполнить реконструктивно-пластическую операцию трахеобронхиального дерева не представлялось возможным. Принято решение о закрытии дефекта трахеи и временной стабилизации пациента, чтобы перевезти уже к нам в Филатовскую больницу", - отметил Зорикто Митупов, хирург отделения торакальной хирургии ДГКБ им Филатова.

Такой нестандартный подход, как оказалось, в итоге спас девочке жизнь. В Москве ей почти сразу назначили еще одну операцию и подключили к аппарату ЭКМО - это сложный вариант замещения функции легких. Ведь у нее на тот момент работало всего одно, сильно поврежденное.

"В организм вводятся трубочки, по которым кровь насыщается кислородом, из которых иллюминируется углекислота. Мы пошли тоже на большой риск - все-таки выполнить радикальную операцию, как бы вернуть правое лёгкое в нормальную ситуацию, сшить его с дыхательными путями", - пояснил Александр Разумовский, заведующий отделением торакальной хирургии ДГКБ им. Филатова.