Спасатели МЧС призвали москвичей не выходить на лед

Сегодня в Москве очередной самый тёплый день этой зимы. В 10 утра на метеостанции ВДНХ было 6,3 градуса. А сквозь тучи даже временами проглядывает солнце. В таких условиях лёд на водоёмах становится максимально опасным. Выходить на него не рискуют даже спасатели МЧС.

Страха нет, хоть под ногами - неизвестность. В погоне то ли за адреналином, то ли за эффектной картинкой эти люди рискуют жизнью, причем, не только своей, но и детей. Кадры с обезумевшими родителями облетели все соцсети. Вот мужчина едет по пруду на велосипеде, зацепив сразу два тюбинга. А вот молодая пара играет в импровизированный керлинг, используя вместо снаряда переносное кресло. Спасатели при виде этих кадров хватаются за голову.

Ну и, конечно, куда без рыболовов. В излюбленных местах они готовы сидеть часами. Да и погода их устраивает - времени и сил на бурение лунки уходит меньше, руки не мерзнут, а клёв лучше.

"Крайне опасно, нежелательно, не рекомендовано и строго-настрого запрещено выходить, естественно, на лёд в такую погоду", - отметил Александр Кожуров, старший государственный инспектор ГИМС главного управления МЧС России по Москве.

Сейчас на водоёмах столицы местами лёд очень тонкий. Даже опытные спасатели стараются лишний раз на него не выходить. Но любителей пощекотать нервы немало, и сотрудникам МЧС приходится регулярно совершать рейды и в который раз предупреждать людей об опасности.

Но останавливает это немногих. Между тем, по прогнозам, до конца января температура воздуха даже по ночам будет плюсовой, а значит, с каждым днем лед становится всё тоньше и опаснее. А в случае чрезвычайной ситуации спасателей, несмотря на регулярное патрулирование, поблизости может просто не оказаться.