Вышли за рамки: в Театре на Таганке покажут мюзикл по повести Кафки "Превращение"

История знаменитого превращения получила нестандартное прочтение на Новой сцене театра на Таганке. Повесть Франца Кафки о человеке, который обнаружил себя в теле насекомого, вдохновила режиссера Андрея Гончарова на мюзикл. Решение неожиданное и экспериментальное.

"У меня была изначально такая идея - те вещи, которые невозможно сказать словами, чтобы они могли прозвучать. Пространство взаимоотношений в семье, недоговорённости: чтобы оно было договорено, допето, дозвучало между слов", - говорит режиссер.

Если в книге превращение не объясняется, в спектакле зрители получают некий контекст и предысторию. Акцент - на сложных отношениях между отцом и сыном. И в каком-то смысле внешнее превращение для Грегора Замзы стало выражением его внутреннего состояния.

"Он где-то в глубине честно осознает, что он и сам в этом виноват, и находит некий выход в том, что случается в этой истории. Отказаться от внешнего и обратиться к внутреннему очень непросто, и люди которые окружают, этого сделать не смогли", - говорит Максим Трофимчук, актёр театра на Таганке.

Мюзикл визуально эффектный, рассчитан на многогранное и сложное зрительское восприятие. Все артисты поют вживую, под аккомпанемент камерного оркестра.

"Я драматическая артистка, это был первый опыт. Но поскольку у нас много очень поющих в театре артистов опытных, и как-то они поддерживали, и все сложилось. В спектакле есть много каких-то вещей, которых в рассказе не было, но при этом у меня есть ощущение, что это Кафка", - говорит Надежда Флёрова, актриса театра на Таганке.

На сцене смешались абсурд, парадокс, мистика и юмор. Финал открытый. Через свое уродство Грегор обретает силу. Финальная сцена повторяет загадочный рисунок Питера Брейгеля "Пчеловоды". Герои словно ничего не видят и не слышат. Но есть надежда, что когда они снимут свои маски, они смогут стать другими.