Собянин открыл новый ледовый дворец в Мневниковской пойме

Новый ледовый дворец открылся сегодня в Мнёвниковской пойме. Здесь можно будет и тренироваться, и проводить самые разные мероприятия. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Стильный, очень эффектный внешне. Фасады облицованы кассетами из анодированного алюминия в форме зубцов. Навес напоминает остриё конька, методом перфорации нанесены узоры, похожие на те, что оставляют фигуристы во время прокатов. А что касается цветовой гаммы - то это тоже оттенки льда.

"Ледовый дворец у нас общей площадью 20 тысяч 600 квадратных метров, который мы реализовали за два с половиной года", - сообщил Максим Казаков, заместитель генерального директора компании застройщика.

В новом спортивном комплексе - две ледовые арены. Тренировочная и основная, рассчитанная на две тысячи зрителей. Можно проводить соревнования по фигурному катанию и хоккею. Современные технологии позволили создать температурный режим, комфортный и для спортсменов, и для зрителей.

"Когда создавали режим для проведения шоу-программ, у нас поскольку выкатные трибуны выезжают на лёд, мы создали атмосферу, которая для фигуристов там пять-восемь градусов, а для зрителя она чуть выше, чтобы было комфортно находиться", - отметил Максим Казаков.

Тренироваться здесь смогут свыше тысячи спортсменов ежедневно. И первые фигуристы уже попробовали лёд. Неделя, как начались тренировки академии фигурного катания "Наши надежды".

"Ощущение масштабности, красоты. Освещение прекрасное, то есть светлые катки, прекрасный лёд", - рассказал Александр Николаев, старший тренер по фигурному катанию.

"Дети безумно счастливы, они сюда рвутся с еще большей силой. Потому что это всё для них, для спортсменов и они безумно-безумно рады", - говорит Анастасия Емельянова, тренер академии "Наши надежды".

Для спортсменов оборудован еще и универсальный спортивный зал, и комната релаксации. На официальном открытии Ледового дворца сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мнёвниковская пойма, где построен Ледовый дворец, по словам мэра, вообще один из крупнейших центров развития в Москве. Благодаря новым дорогам и станциям метро удалось решить проблему транспортной доступности. И сейчас здесь строится целый район, в котором будут не только культурные объекты, парки, благоустроенные набережные, но и целый спортивный кластер.

"Здесь развивается академия хоккея Овечкина, готовится база для работы нашей футбольной сборной, международный центр керлинга, бильярда, многофункциональный спортивный центр, и вот сегодня мы здесь вводим один из крупнейших спортивных объектов - Ледовый дворец. Это проект совместный с Татьяной Навкой. И, помимо серьезной спортивной инфраструктуры, мы впервые создаем такой ледовый театр, который, я надеюсь, будет очень популярным у москвичей и гостей столицы", - отметил Собянин.

И первых зрителей в Ледовом дворце встретят совсем скоро. Уже в середине апреля здесь покажут юбилейное шоу Татьяны Навки.