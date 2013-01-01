Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда. Научному фонду выделен грант на проведение фундаментальных и поисковых исследований, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы, а также проекты в сфере фундаментальных исследований. Они направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд учредили по инициативе Президента России в конце 2013 года, он оказал поддержку более чем 60 тысячам ученых. За 10 лет объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Более подробная информация доступна на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Собянин рассказал, как научные разработки внедряют в реальный сектор экономики. К специальному сервису присоединились две научные организации и 14 вузов столицы.