Прощание с Игорем Янковским прошло в Москве

Сегодня, 30 января, в столичном Союзе кинематографистов России состоялась церемония прощания с известным актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Отдать последнюю дань уважения артисту явилось множество знаменитостей. В частности, были замечены продюсер, каскадер Александр Иншаков, режиссер Юрий Грымов, композитор Владимир Матецкий.

Примечательно, что не остался в стороне и Филипп Янковский, который является двоюродным братом Игоря Янковского. Актер предпочел не привлекать к себе лишнего внимания, поэтому облачился в шапку и надел солнцезащитные очки.

Напомним, о смерти Игоря Янковского стало известно 27 января. Ему было 73 года. По одной версии, он умер в результате продолжительной болезни - у него была онкология. По другим данным, предварительной причиной смерти стал цирроз печени.

Игорь Янковский является сыном Ростислава Янковского, родного брата актера Олега Янковского. Игорь тоже стал актером. В кино Янковский дебютировал в 1973 году в фильме "Это сильнее меня", а широкую известность и популярность получил после того, как сыграл Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.