Путину доложили о развитии транспортной сферы страны

Владимир Путин сегодня в Кремле провёл рабочую встречу с министром транспорта. Роман Старовойт доложил об итогах за прошлый год и о планах до 2030 года.

Так, большое внимание уделяется развитию автомобильных дорог, в том числе в новых регионах. Введён в эксплуатацию участок четырёх полосной трассы в Донецкой области. Железнодорожный вокзал восстановлен в Мариуполе.

Открыли и долгожданный обход Твери. На контроле строительство высокоскоростной жд-магистрали Москва - Санкт-Петербург. В нескольких городах открыли новые терминалы аэропортов. Ещё одна важная задача — это помощь военным в зоне СВО.