Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Овны

Январь завершается на высокой ноте: Солнце в союзе с Юпитером поможет достичь максимальных успехов на переговорах, учебе и в поездках.

Тельцы

Крутой день, когда вы можете рассчитывать на рост доходов. Если уверены, что ваш труд стоит больше, повышайте прайс или присматривайте новую работу.

Близнецы

Думайте, в чем именно вам может повезти, присматривайтесь - Юпитер в вашем знаке и Солнце сегодня очень сильны. Ваши личные цели и желания в приоритете.

Раки

Свет в конце тоннеля уже заметен, но еще не окончательно прорисовался. Вы подходите к важным решениям и можете заметить, что это вас больше не пугает.

Львы

Партнеры - как деловые, так и романтические - сегодня порадуют вас, оказав поддержку. Вы также можете рассчитывать на протекцию людей с высоким статусом.

Девы

Заботясь о других, не забыли ли вы о себе? Планеты советуют вам сделать решительный шаг и назначить встречу кому-то из друзей, чтобы проболтать весь вечер.

Весы

Вам улыбнется фортуна в таких сферах, как творчество, шопинг, личная жизнь, отношения с детьми. В этот день можно удачно изменить имидж, обновить гардероб.

Скорпионы

Вы сегодня способны на решение самых амбициозных задач. Силы Солнца и Юпитера помогут вам нарастить свой авторитет и социальный капитал.

Стрельцы

Момент удачи в делах, связанных с документами, поездками, переговорами. Стрельцам удастся получить информацию, которую пришлось ждать еще с осени.

Козероги

Если вы хотите сменить работу на более денежную, стоит обратить внимание на этот день. Возможно, вы увидите вакансию своей мечты или получите офер.

Водолеи

Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре с планетой большой удачи Юпитером. Не упустите столь благоприятный момент, откликайтесь на все предложения.

Рыбы

Если вы задумывали сюрприз для семьи, то сегодня это получится блестяще. Также это хороший день для возобновления отношений, примирений, семейных тусовок.