Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном

Сегодня, 30 января, ближнемагистральный Bombardier компании American Airlines и военный вертолет BlackHowk столкнулись рано утром по московскому времени. Причем, случилось это на малой высоте. Самолет готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана, но не дотянул до полосы около километра. От удара борт, в котором находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, развалился на две части и рухнул в реку.

Сейчас стало известно, что из воды вытащили более 30 тел погибших, передает РИА Новости. Пока ни одного выжившего в ходе спасательно-розыскных мероприятий не обнаружено.

На борту находилось несколько фигуристов, их родителей и тренеров. Так, сообщается, что среди пассажиров были Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Отметим, что оба давно завершили карьеру и нашли себя в тренерской работе. Они должны были лететь из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в Вашингтон.

Эта авиакатастрофа стала самой крупной в Штатах за 15 лет — в 2009 года в результате авиакатастрофы погибли 50 человек. Президент США Дональд Трамп уже назвал ее трагической случайностью, которую нужно было предотвратить.